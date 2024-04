Uso de celular no es sancionado

Ante rumores de que en Tapachula se aplicarían sanciones por parte de alguna autoridad por el uso de dispositivos celulares en gasolineras, los expendios señalaron que la prohibición responde únicamente a motivos de seguridad, y en caso de que alguien no atienda la recomendación el establecimiento decidirá si da o no el servicio, pero en el reglamento de Tránsito y Vialidad Municipal no estipula sanciones o multas por esta práctica.

Esta inconformidad surge luego de que se hiciera público que en Tuxtla Gutiérrez había surgido malestar entre la población por la imposición de multas a quienes usen celulares en estos establecimientos, tras la modificación de la normativa de tránsito municipal.

La información de los agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, de manera extraoficial señala que en Tapachula no está estipulado la aplicación de infracciones contra conductores que usen los celulares en los estacionamientos de venta de combustibles, “no tenemos presencia en esos lugares, ya que en ocasiones se contrata vigilancia particular”.

Dijeron que la disposición es por prevención, ya que de acuerdo con los protocolos, las baterías de los teléfonos móviles pueden producir pequeñas chispas (casi imperceptibles por el ojo humano) que podrían encender los vapores presentes en una gasolinera.

Cabe hacer mención que tras un recorrido realizado se pudo observar que en las gasolineras de la ciudad hay señaléticas en donde se prohíbe el uso de estos dispositivos, sin embargo, pocos conductores lo respetan.