Uso de drones beneficia a la producción

Mediante el uso de drones agrícolas, unas cien mil hectáreas de diversos cultivos en la región del Soconusco, están siendo atendidas con la aplicación de productos para la prevención y combate de plagas, informó el representante de OTECH de Chiapas, Luciano Nava Balanzar.

Dijo que el uso de esa tecnología se está convirtiendo en una pieza fundamental para la producción en el campo mexicano, ya que ayuda a disminuir los costos y los riesgos para los agricultores, al evitar exponerse al uso directo de los agroquímicos.

En el marco de una exposición de equipos tecnológicos para el campo, explicó que estos son de mucha ayuda ante la carencia de mano de obra, toda vez que “con un dron se puede fumigar hasta 80 hectáreas en un día”.

Actualmente, los drones agrícolas se utilizan en los cultivos de café, plátano, soya, mango, marañón, rambután, sandía, entre otros, para la aplicación de productos, sobre todo, en el combate a las plagas, aunque también pueden usarse en actividades de reforestación en áreas con difícil acceso.

“Uno de los principales beneficios es que el agricultor no está en contacto con productos que pueden ser dañinos a la salud, ya que estos se colocan en los depósitos y el dron se encarga de rociarlos, sumado a que las fumigaciones son más uniformes, ya que ayuda a tener un mejor control de plagas y a monitorear las aplicaciones, cuando en el método tradicional, el uso de mochilas es de alto riesgo, ya que en muchas ocasiones hasta el agricultor sale fumigado”, señaló.

Mencionó que en México el uso de tecnología de drones en la agricultura va en un constante crecimiento, incluso ya existen registrados más de tres mil pilotos de ese tipo de equipos.