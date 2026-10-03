Uso de pantallas también tiene impacto físico

Generalmente cuando un niño o niña utiliza un celular o tableta electrónica mantiene una postura encorvada, la cual a largo plazo puede generar problemas serios, a nivel de columna, cuello o rodillas; algo que muy poca gente considera y corrige.

Gerardo Velázquez Hernández, médico cirujano con maestría en medicina osteopática y certificación en biomecánica clínica, comentó que, una postura viciosa en los niños puede generar problemas serios, por el encorvamiento de la espalda y cuello por varias horas.

Recientemente, el excesivo uso de pantallas en las infancias ha estado en discusión por el impacto que genera en la conducta y en el aprendizaje, por lo que el Gobierno Federal gestionó la prohibición en las escuelas de nivel básico.

Desajustes estructurales

Pero también se debe tomar en cuenta el impacto a nivel físico que deja este hábito, porque de acuerdo con el especialista, si los músculos pierden tono se pueden presentar con mayor facilidad desajustes estructurales ante un esfuerzo o mal movimiento, o con una simple postura viciosa, manifestándose dolores y lesiones más graves.

“Si bien es imposible vigilar en todo momento la postura que adoptan los niños, lo mejor es educar y retroalimentar en cuanto a las consecuencias de una postura viciosa”.

La recomendación es procurar mantener activos a los menores para evitar el uso excesivo de pantallas, que ya de por si tienen otras consecuencias como en su salud visual, porque los músculos se mantienen tonificados.

Un factor importante, mencionó, es la alimentación y sobre todo la hidratación, un problema que se está presentando actualmente en muchos niños, el tomar muy poca agua o se hidratan de forma incorrecta, con jugos o refrescos.