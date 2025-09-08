Uso de pirotecnia podría ser mortal

Amputaciones, quemaduras en la piel y hasta la muerte son algunas de las consecuencias que pueden experimentar las personas que usan juegos pirotécnicos en estas fechas de celebraciones patrias, advirtió Itzel Domínguez Vázquez, encargada de servicios de urgencias en el hospital Dr. Gilberto Gómez Maza.

La quema de juegos artificiales, agregó, también puede derivar en otros daños en los ojos, parte de la cara y hasta en zonas diversas del cuerpo.

Domínguez Vázquez recomendó que las familias eviten la compra de pólvora. Es indispensable, remarcó, que los adultos mantengan una supervisión con sus hijos e hijas en caso de que hagan uso de estos objetos, incluso con aquellos que en teoría tienen un menor impacto.

Detalló que son las infancias las más vulnerables, sin embargo, también hay situaciones donde los jóvenes sufren de quemaduras.

Afectaciones

En el caso de niñas y niños pueden resultar con más afectaciones, debido a que el impacto de la pólvora puede abarcar una mayor superficie corporal.

El año pasado en el hospital, remarcó, se dieron 100 atenciones por quemaduras, sin embargo, seis se vincularon por uso de pirotecnia. Si un juego pirotécnico explota en alguna parte del cuerpo de una persona, enfatizó, le puede cambiar la vida.

Además de que se puede perder alguna extremidad, también un paciente puede experimentar secuelas permanentes o repercusiones físicas o psicológicas.

Es común, comentó, que personas con quemaduras lleguen por atención en las celebraciones patrias, a fin de año o en los festejos patronales.

En el Gómez Maza las atenciones son 24 horas al día y cuentan con áreas de choque para adultos y menores de edad, y con personal capacitado en las diversas áreas.

Lo más importante es la prevención, tomando en cuenta que una quemadura por pirotecnia puede dejar lesiones catastróficas para los pacientes, los cuales pasan largas estancias antes de poder recuperarse.