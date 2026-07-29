Uso de suelo, clave para construir en Tuxtla

El uso de suelo es la clasificación oficial que determina las actividades que pueden realizarse en un terreno o predio dentro del municipio, por lo que representa uno de los principales instrumentos para regular el crecimiento urbano y garantizar un desarrollo ordenado de la ciudad, así lo informó la Secretaría de Desarrollo Urbano de Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con la dependencia, esta clasificación forma parte del Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, mediante el cual se establece el destino que puede tener cada predio conforme a su ubicación, características físicas, condiciones ambientales y nivel de urbanización.

Especificaciones

Explicó que el uso de suelo define si un terreno puede destinarse a fines habitacionales, comerciales, industriales, de equipamiento urbano o de conservación, con el propósito de evitar que actividades incompatibles se desarrollen en una misma zona y generen afectaciones a la población o al entorno.

Además, destacó que conocer el uso de suelo de un predio es indispensable antes de construir, ampliar una edificación o abrir un negocio, ya que este trámite permite verificar que el proyecto cumple con la normatividad vigente y obtener las autorizaciones correspondientes.

Asimismo, señaló que esta herramienta de planeación contribuye a ordenar el crecimiento de la ciudad, mejorar la movilidad, proteger el bienestar de la población y conservar el equilibrio entre el desarrollo urbano y el medio ambiente.