Uso del preservativo previene las ITS

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó el año 2030 para lograr la meta global de eliminación definitiva del SIDA y, en el caso México, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA y hepatitis (CENSIDA), ha alineado los objetivos nacionales a dicha meta.

Malí González, responsable de Operaciones en Inspira Cambio Asociación Civil, comentó que este mes es relevante para los cuidados personales porque el 13 de febrero es el Día del Condón, seguido por el Día del Amor y la Amistad, fechas especiales para ejercer nuestro derecho al placer de manera informada.

Apuntó que en nuestro país las personas inician vida sexual a edades más tempranas y por ello han fortalecido la prevención del VIH desde la perspectiva del placer sin tabúes.

Escuchan a las personas para conocer sus preferencias y ofrecer consejería para establecer de manera conjunta la estrategia de prevención que mejor convenga a su caso particular, ya sea uso del condón, profilaxis preexposición (PrEP), o profilaxis post exposición (PEP).

Módulos de prevención

Actualmente en México se han desplegado diversos puntos de detección donde las personas pueden acudir para realizarse la prueba y así fortalecer la detección para alcanzar las metas globales 95/95/95 de ONUSIDA: detectar al 95 % de las personas, de ellas, que el 95 % sean vinculadas a tratamiento y de ellas, el 95 % logre la supresión viral.

Manifestó que cuidar nuestro derecho al placer conlleva diversas medidas de prevención ante la celebración del 14 de febrero, por ello, existen organizaciones donde las personas obtienen consejería, asesoría y acompañamiento sin prejuicios ni estigmas, para maximizar el placer con prevención ante VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS), o embarazos no deseados.