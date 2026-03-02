Usuarios de CFE piden borrón y cuenta nueva

El Frente de Lucha Popular 29 de febrero, con sede en el municipio de Huixtán, afirmó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “ha agudizado sus prácticas de abusos y atropellos hacia los pueblos vulnerables y marginados de México”, ya que los recibos por el consumo de energía en ese lugar “los está haciendo mediante cálculos arbitrarios, exagerados y hechos al tanteo”.

Por ejemplo, agregó, “en la mayoría de los recibos que llegan a las comunidades de alta marginación que cuentan con entre dos y tres focos, los costos oscilan entre 325 y 330 pesos por familia, por lo que a simple vista se puede asegurar que los usuarios no pueden tener los mismos consumos y peor aún, existen otros casos en los que los recibos rebasan los dos mil pesos por hogar”.

Expresó que, además, las líneas de conducción y de distribución del tramo de Huixtán a Oxchuc se encuentran en total deterioro por el abandono, lo que ocasiona apagones frecuentes.

Al celebrar con un mitin en el parque de Huixtán el 23 aniversario de su fundación, el Frente exigió para los habitantes dl municipio la condonación de la deuda y “borrón y cuenta nueva” por el acumulado que le deben a la CFE, a causa de que se encuentran en resistencia de pago desde hace varios años, en protesta por las altas tarifas.

Piden tarifas justas

La agrupación demandó una tarifa justa y fija por el consumo de energía eléctrica para los pueblos más marginados y olvidados de México; así como la cancelación total de los subsidios de las grandes empresas trasnacionales cedidos en el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Solicitó a los poderes ejecutivo y legislativo federal y estatal que “retomen en su agenda legislativa el tema de la energía eléctrica”, ya que “se esperan iniciativas que permitan la distribución equitativa y justa de la riqueza nacional, comenzando con el suministro de la energía eléctrica como un derecho humano, que solo de esa manera puedan llegar los beneficios a los mexicanos más vulnerables de la sociedad”.