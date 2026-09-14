Usuarios de la zona norte sin agua potable

Miles de usuarios del servicio de agua potable en la zona norte de San Cristóbal de Las Casas se quedaron sin el suministro del vital líquido debido a la afectación de la línea principal de distribución.

Causas

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) informó que la situación es ajena a su control, aunque sus trabajadores agilizarán los trabajos para restablecer el servicio de manera paulatina.

Precisó que se trata de un problema en atención, derivado del daño a la tubería ocasionado por empleados de una empresa que realiza trabajos en la colonia Prudencio Moscoso.

Piden comprensión

El organismo de agua solicitó la comprensión de los usuarios mientras se realizan las reparaciones necesarias.

Entre las colonias afectadas están: Segunda Ampliación Maravilla, Hermosillo, Nuevo Amanecer y Prudencio Moscoso. El servicio será restablecido lo antes posible, indicó el Sapam.

Finalmente, ante esta situación, los usuarios se ven obligados a comprar agua en pipas, cuyos precios oscilan entre los 400 y 500 pesos.