﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasMirador 4

Utilizan IA para extorsionar a pobladores de frontera sur

Agosto 06 del 2025
Utilizan IA para extorsionar a pobladores de frontera sur

Ante la incidencia de llamadas telefónicas en las que la delincuencia utiliza la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta para cometer extorsiones en diferentes modalidades, incluso utilizando audios, videos y voces de las supuestas víctimas para exigir dinero a sus familiares, miembros de la iniciativa privada de esta zona de Chiapas alertan a la población sobre esta incidencia que, señalan, pone nuevamente en la incertidumbre.

El integrante de Unidad Ciudadana y empresario del sector hotelero, Miguel Reyes del Pino, afirmó que en los últimos días en esta región se han conocido tres casos registrados de comerciantes que han sido víctimas a través de esta nueva modalidad de ilícitos, con la que se pretende afectar la paz y la tranquilidad.

Tecnología para delinquir

Dijo que los delincuentes comenzaron a usar estas tecnologías avanzadas para imitar voces y manipular rostros de familiares y amigos de las víctimas, haciendo que los engaños sean mucho más difíciles de detectar.

Señaló que las víctimas, al escuchar una voz familiar, actúan por impulso y realizan un depósito o transferencia de dinero sin cuestionar la situación, que es lo que ha pasado con algunos empresarios afectados.

Recomendó que a descargar la aplicación “No te enganches”, en donde una persona que reciba una llamada sospechosa puede ingresar el número telefónico en la aplicación y la plataforma verificará si ese número ya ha sido reportado previamente por otras personas como un número de extorsión.

﻿