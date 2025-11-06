Utilizar la política para crecer: Taibo II

Chiapas deberá continuar fomentando el pensamiento crítico, mientras que el Gobierno fomenta la alfabetización y la lectura, generando una atención integral a los rezagos históricos de la entidad, como del Sureste Nacional, sostuvo el escritor Paco Ignacio Taibo II.

El también director del Fondo de Cultura Económica (FCE) dijo que en la vorágine de las elecciones y desiciones de los partidos políticos, las ciudadanía debe aprender a tomar lo útil y crecer a partir de ello.

“Es necesario tener conciencias críticas y posturas ideológicas para poder exigir, pero también para tomar lo útil de entre lo mucho mal que hacen los partidos o la clase política”, expresó.

Nuevas generaciones

Explicó que las nuevas generaciones deberán salir de los espacios de comodidad teniendo siempre una postura política y analítica ante los hechos de su entorno.

El mundo que viene es de las nuevas generaciones, y esa nueva juventud tiene que salir de los espacios de comunidad y tomar desiciones para incidir en políticas públicas que construyan la realidad que demandan los tiempos modernos.

Sobre las críticas a sus recientes declaraciones sobre el desarrollo poético entre mueres y hombres, compartió que el arte no tiene género y apreciar lo mismo que impulsar el arte siempre será una buena ruta de desarrollo.

Por último, recordó que en Chiapas se repartirán 112 mil libros en diversas regiones, con intención de fomentar la lectura y el pensamiento crítico, como parte del programa Leyendo por la Paz, el cual es vital para procurar el desarrollo del estado.