Utópico llegar al Hambre Cero en 2030: investigador

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que planteó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Hambre Cero al 2030, “se ven mucho más lejanos”, resaltó el investigador Gilber Vela Gutiérrez.

Faltan cinco años para llegar a la meta de dotar de seguridad alimentaria y acabar con el hambre y la desnutrición, un compromiso al que se sumó el país ante los miembros de la ONU.

En la conferencia “Programa alimentario y nutricional en zonas cafetaleras en Villacorzo” para la Red Pedagógica Contemporánea, el bioquímico por el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez detalló que la seguridad alimentaria tiene cuatro pilares.

“La accesibilidad, la disponibilidad, el consumo y el aprovechamiento de los alimentos”, declaró Vela Gutiérrez y determinó que su investigación se centró en el trabajo directo con las comunidades de la Frailesca.

Caso

El también docente de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) sostuvo que fue un reto incidir en la cultura de los pueblos campesinos y cafetaleros, quienes están inmersos en dinámicas de mercado internacionales apoyados por oenegés, con vínculos directos con empresas como Starbucks.

“Ellos producen café, es una zona cafetalera y de hecho el beneficio que reciben es para una ONG que les comprara el café y se lo manda a Starbucks… estas grandes empresas, como parte de la estrategia, tienen programas de ayudar a las comunidades indígenas, ellos controlan a la población y ellos lo reúnen”, declaró.

En las comunidades de estudio, a pesar de solo haber una tienda, productos como la coca cola “entran porque entran”, y la toman porque “es parte de su cultura alimentaria, aunque fíjense que esta comunidad como está tan lejos, hay bajo consumo de Coca-Cola de y alimentos procesados.

La prevalencia de la obesidad, dijo, es muy baja, sin embargo, existe y es más frecuente en mujeres. La alimentación de la población se basa en carbohidratos, especificó que el desayuno es café con tortilla, en la tarde frijoles y caldo con tortillas y en la noche café y si sobran, tortillas.

“También encontramos la proteína, que viene del huevo, pero el consumo es muy poco porque no tenían gallinas, de hecho hubo una donación de pollitos, pero resultó que los traían de Tapachula, son seis horas de camino y por el calor y el sol, cuando llegan, al otro día se les mueren los pollitos, los poquitos que vivían, no les alcanzaban, no hay criadero de pollos, no tienen marranos, ni vaquitas”.