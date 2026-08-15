Va FGE por reducción de los feminicidios

Como parte del Plan Estratégico de Seguridad, el fiscal general del estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, anunció, desde el municipio de Tapachula, el fortalecimiento de las estrategias de investigación y prevención de varios delitos, entre ellos el feminicidio.

En una transmisión en vivo, que fue compartida en sus cuentas oficiales en redes sociales, confirmó que en aquella zona de la entidad han incrementado los delitos de género, desde las agresiones sexuales hasta la violencia en los hogares.

Llaven Abarca comentó que varios días a la semana estará en Tapachula, para llevar a cabo acciones para contener y disminuir esas incidencias delictivas.

Entre enero y julio de este año, relató, en Tapachula se registró una disminución de un 11 % en la incidencia delictiva en la ciudad, lo que representó 100 carpetas de investigación menos que el año pasado cuando se alcanzaron 928.

Incidencia

Sin embargo, hay algunos delitos que crecieron y que se relacionan con narcomenudeo y la violencia familiar, así como pederastia, abuso sexual, acoso e incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.

Llaven Abarca detalló que una de las estrategias es robustecer los procesos de investigaciones, a través de las diversas instituciones con las que se cuentan en la zona.

El mapa de calor muestra que la mayoría de los delitos ocurren en el centro de la ciudad, y se puede vincular con el hecho de que hay muchos bares y cantinas.

El fiscal recordó que el delito que más creció fue el de feminicidio y han ocurrido 5 en Tapachula en 7 meses de este 2026, a diferencia del único registrado en el mismo periodo pero de 2025.

Dijo que se debe trabajar mucho para evitar este delito, “tiene mucho que ver, por supuesto, con la convivencia que hay en los hogares, con la ingesta de alcohol, de droga”, remarcó.

Llaven Abarca reiteró que, además de los feminicidios, también los robos a negocios y casa-habitación tienen un aumento, sin embargo, hay una baja de 16 % en los delitos de alto impacto.