Va IEPC por organización de elecciones: consejera

La consejera electoral en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Helena Margarita Jiménez Martínez, informó de los trabajos que están realizando para la organización de las votaciones de 2027 y para ello se conformarán los consejos municipales y distritales.

Dijo que también está abierta una convocatoria para que se puedan integrar estas figuras electorales. Las personas interesadas pueden consultar las bases en la página del Instituto.

El proceso electoral local arrancará de manera formal en enero de 2027 en el caso de Chiapas; sin embargo, se están realizando diversas etapas de preparación y de planeación.

En el caso de los consejos, se componen de diferentes figuras, desde la parte de la presidencia hasta la secretaría técnica, pasando por las consejerías, son los cargos que puede ocupar la población mayor de edad, que se sume a la integración de este organismo.

Trabajo

La consejera electoral comentó que están trabajando para la organización de las elecciones en 123 municipios de Chiapas, recordando que Oxchuc se rige bajo normas distintas, que son los usos y costumbres en sus procesos electorales.

La evaluación de conocimientos, dijo, que se hará de manera presencial en el mes de noviembre, y se espera que sea en 14 sedes diferentes, para que las personas tengan un espacio cercano para hacer su evaluación.

Los consejos distritales y municipales juegan uno de los papeles más importantes, debido a que es la autoridad más cercana a la ciudadanía.

Está figura político-electoral tiene los contactos con las representaciones de las candidaturas que van a contender por los ayuntamientos y los diferentes distritos de quienes buscan ocupar una curul el congreso local.

Seguridad

La consejera indicó que todas las actividades que han realizado como etapa preparatoria, se han hecho en condiciones seguras. Incluso, personal del Instituto se encuentra en diferentes zonas de la entidad, dando difusión para la integración del Servicio profesional electoral, además de la integración de los consejos.

Se detalló que tanto la convocatoria como el registro están abiertas y las personas interesadas pueden consultar la página del órgano local.