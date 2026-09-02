Va redistribución de dinero para nuevos partidos

La consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Marina Martha López Santiago, confirmó que habrá una redistribución del financiamiento público, debido a que quedaron registrados tres nuevos partidos políticos locales.

Respecto de dos nuevos partidos políticos nacionales que quisieran acreditarse ante el Instituto, enfatizó que hasta ahora solo uno ha hecho la solicitud, pero ninguno ha completado el proceso.

Del interesado, explicó la consejera electoral, se llevará a cabo la revisión del documento y del expediente para obtener la acreditación y para eso debe cumplir varios requisitos.

Uno de ellos, detalló, es tener una dirigencia en Chiapas. Con base en la información del órgano local, para este 2026 se aprobaron recursos para actividades ordinarias, proyectos y para el financiamiento público de los partidos políticos locales.

No obstante, se tendrá que hacer un ajuste debido a que lograron registrarse tres nuevos partidos políticos locales, los cuales tendrán el derecho de participar en las siguientes elecciones de 2027.

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En otro orden de ideas, comentó que el Instituto Nacional Electoral (INE) está avanzando en las etapas de entrevistas, debido a que el IEPC está en un proceso de integración de nuevas consejerías.

Comentó que con base en lo establecido, se prevé que este tema quede finalizado a más tardar el 31 de octubre para nombrar a las personas que estarán ocupando los tres espacios que en estos momentos faltan dentro del Consejo General del IEPC.

Finalmente, la consejera presidenta del órgano local hizo un llamado a los partidos políticos para que estén en la mesura y prudencia, y que esperen el marco normativo respecto del proceso electoral.