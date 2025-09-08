Vacaciones de verano dejan números positivos

Las vacaciones de verano dejaron para Chiapas números positivos, así lo calificó el coordinador general ejecutivo de la Secretaría de Turismo, Segundo Guillén Gordillo, quien aseguró que se registró una ocupación del 45 por ciento en los principales sitios turísticos.

De acuerdo con el coordinador, en comparación con el año anterior, Chiapas aumentó en números porcentuales la derrama económica a pesar de que no es la temporada más fuerte. “Vamos mejorando, vemos esto con optimismo. Yo hablé con hoteleros, con gente del sector que vio con entusiasmo que las cosas se están cambiando”, explicó Segundo Guillén.

Aseguró que este incremento se debe en gran medida al trabajo de promoción al turismo local y la estrategia de seguridad implementada por el actual gobierno, sin embargo pidió paciencia pues considera que aún falta mucho por mejorar. Lamentó que situaciones como la pandemia y la inseguridad hayan afectado fuertemente al estado y aseguró que se está fortaleciendo cada vez más en la promoción al turismo para devolver la confianza a las personas.

“Recordemos que todas las acciones que hagamos de promoción se reflejan quizás 1 año después de que se lleven a cabo y toda esta estrategia de seguridad que ha implementado nuestro gobernador Eduardo Ramírez, ya está empezando a permear hacia fuera”, afirmó.

Principales temporadas

El funcionario dijo que para Chiapas las principales temporadas con mayor presencia de turismo en el estado es en Semana Santa y en épocas decembrinas, por lo tanto ya se comienzan a preparar estrategias para recibir a los visitantes.

Dijo que la Secretaría de Turismo prepara junto a prestadores de servicios giras de promoción en ciudades como Guadalajara y Monterrey para lograr que más visitantes se interesen en Chiapas.