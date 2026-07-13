Vacaciones, recreación, emociones y alertas: lo que trae el verano

El periodo vacacional de verano en Chiapas prácticamente ha iniciado, planteando el retorno escolar para septiembre, periodo en que los cursos y talleres son una gran alternativa para la recreación y disfrute desde la perspectiva creativa para infantes.

En este sentido, diversas autoridades como el secretario de Educación en Chiapas, Roger Adrián Mandujano, han llamado a la ciudadanía a realizar actividades recreativas, culturales y deportivas como parte del proceso formativo e intelectual de los chiapanecos en esta pausa escolar.

Recordó que la contemplación y el descanso son necesarias para todos los individuos, además en el contemporáneo donde la exigencia por trabajo y crear parecieran ser urgentes, el descanso es un acto revolucionario.

Precauciones

Sin embargo, las vacaciones también son un momento donde los riesgos en casa se incrementan. Por ello, con el inicio del periodo vacacional de verano, la Cruz Roja Mexicana, delegación Chiapas, emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes en el hogar, que involucren a menores de edad.

Alejandro Suárez Zenteno, coordinador estatal del Área de Socorros, enfatizó que la principal medida de seguridad es no dejar a los niños al cuidado de otros menores y mantener una supervisión constante por parte de un adulto responsable.

Dijo que la vigilancia adulta es el pilar fundamental para evitar incidentes durante las vacaciones. “Recordemos que los niños no cuidan niños, ya que en algunos casos pues los dejan al menor cuidado de otro niño que pues obviamente por la edad a veces no tienen la visión que tiene un padre hacia el cuidado de ellos”, explicó.

Ante la temporada de cursos de verano, el entrevistado recomendó a los padres procurar que los niños lleven la hidratación correspondiente para evitar algún problema de salud.

Sobre la incidencia de accidentes en menores durante periodos vacacionales, el coordinador estatal indicó que, afortunadamente, en los últimos años no se ha registrado una prevalencia alta en la atención a menores por esta causa.

“Es muy mínima, lo que más se da pues son accidentes automovilísticos y de motocicletas que es lo que más prevalece”, puntualizó.

Sin embargo, recalcó que la prevención en el hogar es clave para que no ocurra “un incidente más que después le pueda costar la vida del menor”.

Suárez Zenteno hizo un llamado a la responsabilidad de los adultos para garantizar un verano seguro para la niñez chiapaneca.

No olvidar la salud emocional

Aunque los cursos de verano son una opción para mantener ocupados a los niños y niñas mientras siguen aprendiendo, lo cierto es que no todos los padres y las madres tienen las posibilidades de enviar a sus hijos o hijas a uno, por lo que pasarán todo el día, cada día, en casa.

En ese caso, la psicóloga Cristina Sesma Galdámez, con máster en trastornos de lenguaje, comentó que se debe entender que las vacaciones no es tiempo muerto, es solo una pausa de las actividades escolares, es una oportunidad para seguir desarrollando aspectos importantes de la infancia.

Se debe priorizar situaciones y factores que en la vida diaria pasan a segundo plano por los horarios y las rutinas, como garantizar espacios para jugar, explorar, convivir y descansar, fortalecer habilidades emocionales y sociales con interacciones dentro y fuera de casa, no necesariamente con actividades académicas.

Una recomendación para las vacaciones es establecer una rutina flexible, para no desequilibrar procesos en el desarrollo de las y los niños: ejemplo, el horario de dormir y de levantarse puede variar un poco, tanto los horarios de comida y los tipos de alimentos que consumen.

Establecer también actividades y momentos para colaborar en casa, para jugar, leer, actividades físicas, convivir, ver televisión, usar pantallas, con horarios claros, pero flexibles; en algunos casos, aprovechando los tiempos de descanso.

La psicóloga indicó que cuando los hijos son menores de 10 años todavía requieren más atención de la normal, pero algunos papás por sus ocupaciones dan por hecho que ya pueden ser independientes, pero no. Hay que mantener el vínculo de comunicación para que el niño o niña se acerque con confianza cuando tenga problemas en la escuela u ocurra otras situaciones y darles las herramientas para enfrentarlo.

Las vacaciones deben aprovecharse para trabajar otros aspectos que no trabajan en la escuela, como lo emocional y el neurodesarrollo con juegos especiales, que ayudan a mejorar la atención, a planificar, solucionar problemas y tener autocontrol, algo que pocas personas consideran.

Cursos de verano diferentes

Sesma Galdámez dijo que si tienen la oportunidad de pagar un curso hay que identificar las necesidades de las o los hijos. Hay que tomar en cuenta sus competencias y habilidades, por eso se debe buscar opciones que les ofrezcan la oportunidad de desarrollar la inteligencia emocional mientras aprende.

Dar prioridad a opciones que los ayuden a reconocer y regular sus emociones, para que puedan establecer relaciones interpersonales sanas, tener mayor seguridad y concentración, capacidad de trabajo en equipo, estrategias para dificultades cotidianas.

No se debe dar prioridad a lo que el papá o la mamá quieren, es importante escuchar a los hijos, aunque sea algo artístico: baile, dibujo, pintura o música, porque eso también los ayuda a desarrollar varios aspectos cognitivos y emocionales. No irse solo por la parte numérica o académica.

Verano con aprendizaje y diversión

En este mismo sentido, especialistas en educación realizaron un llamado a padres y alumnos para no descuidar el desarrollo integral de los niños durante este periodo.

Lupita Velázquez, maestra en educación especial en el área de audición y lenguaje, y Lucía Maqueda, licenciada en pedagogía, coinciden en que el receso no debe significar un abandono total de las actividades que fomentan el aprendizaje y las habilidades motoras.

La maestra Velázquez destacó la importancia de retomar temas como el compañerismo, el trabajo en equipo y, sobre todo, las actividades manuales. Señaló que en la actual generación se observa una fuerte resistencia en los alumnos a manipular materiales como el resistol o la pintura, ya que la educación se ha vuelto más teórica.

Explicó que el uso de estos materiales beneficia directamente la motricidad fina y el desarrollo cognitivo, lo cual es fundamental para que los pequeños logren una escritura correcta.

La especialista también mencionó que, en ocasiones son los propios padres quienes evitan que los niños se ensucien o toquen ciertos utensilios, sin dimensionar que a futuro esto traerá consecuencias en el desarrollo motriz de sus hijos.

Por su parte, la maestra Lucía Maqueda abordó el impacto de la falta de clases continuas, ya sea por paros o por las propias vacaciones.

Señaló que el rezago es evidente, pues durante el descanso los niños ni siquiera abren sus cuadernos y los padres tampoco los motivan a practicar.

A ello se suma el uso excesivo de celulares y tabletas, que ocupan el tiempo de los menores sin aportar un beneficio educativo.

Ambas especialistas consideran que las clases de verano son una opción valiosa, ya que propician una distracción sana, alejada del ocio y las pantallas.

Cursos de verano

El Departamento de Servicios Culturales, perteneciente a la Coordinación de Programas Especiales y Compensatorios, de la Secretaría de Educación, invita a niñas, niños y adolescentes de seis a 15 años de edad, a participar en sus cursos de verano.

El objetivo es aprovechar el receso escolar y promover una formación artística, social y educativa de calidad que les permita apreciar la importancia de las artes como lenguaje artístico y medio de expresión cultural; así como desarrollar su capacidad creativa y reforzar sus conocimientos escolares, tomando conciencia de las posibilidades de realización profesional que ello implica.

Entre los talleres que estarán disponibles de manera gratuita son creación literaria, artes plásticas, marimba, entre otros, por lo que se puede buscar información en los portales del departamento.

Coneculta

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) ha programado 162 talleres de verano que se extenderán durante julio y agosto de 2026. Estos cursos están dirigidos a niñas, niños, jóvenes y adultos en diversos municipios, con el objetivo de descentralizar la oferta cultural y fomentar la creación artística.

La programación incluye una amplia variedad de disciplinas: música: iniciación en marimba, bajo eléctrico, batería, piano, guitarra, teclado, canto y vocalización.

Además de artes visuales y manuales: pintura de óleo, artes plásticas, serigrafía, papel maché, dibujo, talabartería, cestería, bordado, pirograbado, tallado en madera y hamacas.

Tradición y cultura: danza folclórica, danza tradicional zoque, música tradicional de pito y tambor, juguete tradicional, lectoescritura mam y creación literaria infantil.

Otros: teatro, círculos de lectura, reciclado y hawaiano. Los talleres se impartirán a través de casas de cultura, siete centros culturales y dos museos en todo el estado.

Para consultar los detalles específicos de las sedes y horarios, se recomienda visitar la página web oficial o las redes sociales de Coneculta Chiapas.

Isstech

Por su parte, el Departamento de Servicios Sociales, Deportivos y Culturales del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech) informó que tiene una convocatoria es para derechohabientes y particulares para el verano.

Se tiene oferta servicios como: artes marciales, basquetbol, tocho bandera, box, tae kwon do, voleibol, zumba, juegos de mesa, artes plásticas, baile moderno, guitarra, dibujo, hawaiano y tahitiano.

El curso se llevará cabo del 27 de julio al 7 de agosto, proyectado desde cinco años de edad hasta 99, teniendo consideración especial la derechohabiencia y abierta a particulares que pueden acceder a este curso de verano con un costo de 750 pesos.

INAH

El Museo Regional de Chiapas presentó un cartel de actividades destacando: dibujo al carboncillo, danza folcrórica, grabado, pintura, anime, acuarela, modelado en barro, máscaras artesanales, fábrica de estampas en grabado y manualidades.

Las actividades se realizarán del 27 al 31 de julio y del 10 al 14 de agosto, con una cuota minúscula de recuperación de 500 pesos. Toda la información está disponible en la Calzada de las Personas Ilustres, en la capital del estado.

IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas invita a madres, padres y personas tutoras a inscribir a niñas, niños y adolescentes de 6 a 16 años en el curso vacacional Verano IMSS Imparable 2026, que se realizará del 20 de julio al 14 de agosto en la Unidad Deportiva Panchón Contreras, en Tuxtla Gutiérrez, y en el Centro de Seguridad Social “Tapachula”.

Durante este periodo, las y los participantes disfrutarán de actividades físicas, deportivas, recreativas y culturales orientadas a fomentar estilos de vida saludables, la convivencia, el trabajo en equipo y el desarrollo integral, en un entorno seguro supervisado por personal capacitado del IMSS.

En Tuxtla Gutiérrez, las actividades se desarrollarán en la Unidad Deportiva “Panchón Contreras”, ubicada en Calzada de las Culturas s/n, colonia Maya, a un costado del estadio Víctor Manuel Reyna. Las sesiones se realizarán de lunes a viernes, de 08:00 a 13:00 horas, y las personas interesadas pueden solicitar información sobre actividades, costos e inscripciones directamente en la unidad, de 08:00 a 19:00 horas, o comunicarse al teléfono 961 616 3082.

En Tapachula, el curso vacacional tendrá como sede el Centro de Seguridad Social, ubicado en avenida Central Sur y esquina con 12 Oriente número 98, colonia Centro. Las actividades también se llevarán a cabo de 08:00 a 13:00 horas y la atención para informes e inscripciones estará disponible de lunes a viernes, de 08:00 a 19:00 horas, o al teléfono 962 626 1282. Las inscripciones permanecen abiertas desde el 29 de junio.