Vacuna Moderna ya está en circulación

La vacuna de Moderna contra el covid-19 fue incluida en los Lineamientos Generales para la Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026, emitidos por la Secretaría de Salud de México.

La nueva formulación está dirigida a la variante LP.8.1 del SARS-CoV-2, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que resulta relevante para México, donde esta cepa es actualmente la más prevalente, según la vigilancia epidemiológica nacional.

Moderna, Inc. (Nasdaq: MRNA) hizo este anuncio recientemente. La vacuna se aplica a personas a partir de los seis meses de edad, como parte de la estrategia nacional para fortalecer la protección durante la temporada.

Miguel Betancourt Cravioto, consultor internacional en salud pública y vacunología, e integrante de la Coalición para las Vacunas contra covid-19, comentó que aunque este padecimiento puede presentarse durante todo el año, su incidencia aumenta en los meses de invierno.

Prevención

La vacunación sigue siendo una de las acciones más importantes de salud pública. El principal objetivo es prevenir la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte.

De acuerdo con los lineamientos nacionales, la vacuna de Moderna contra la variante LP.8.1 está recomendada para personas desde los seis meses de edad con factores de riesgo o padecimientos crónicos, incluyendo enfermedades respiratorias y cardiovasculares, obesidad, diabetes, cáncer o inmunosupresión.

Puede aplicarse de manera simultánea con las vacunas contra influenza y neumococo, una práctica que la Secretaría de Salud ha confirmado como segura y eficaz.

Esta es la primera ocasión en que el Gobierno de México incorpora una vacuna actualizada contra el covid-19 en su campaña anual de inmunización, marcando un paso importante en la estrategia nacional para prevenir enfermedades respiratorias graves.