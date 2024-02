Vacuna sí es una protección real

Daniel Salazar, médico epidemiólogo, dio a conocer que lamentablemente persiste una creencia en la población acerca de la vacuna anticovid, y es que algunos ciudadanos piensan que no sirve de nada, cuando la realidad es que representa una protección real.

Actualidad

En el contexto actual, donde se está presentando un repunte en los casos de covid, así como de enfermedades respiratorias, es de gran relevancia tomar medidas preventivas para aminorar riesgos.

“La población debe entender que el covid es un virus latente, que va seguir entre nosotros, que no se va ir, que continuarán los contagios y una de las cosas que debe tener en cuenta, que uno de los principales medios [de prevención] es la vacunación”, comentó.

“Es lo más importante, la población cree o tiene la idea de que al haberse contagiado ya es inmune, pero no es así. Los refuerzos deben ser anuales del biológico, no importa la marca, no debemos esperar una marca en concreto”, expuso.

Repunte de casos

El especialista dijo que el repunte de casos es un tema que se tenía previsto, puesto que se trata de un panorama cíclico.

Subrayó: “El virus va mutando, la realidad es que, no se verá un panorama similar al de los primeros años de la pandemia, la población ya está vacunada; esto explica que sí sirve la vacuna”.

Otro factor a considerar respecto a los cuidados que debe tener la población es sobre aquellas personas que padecen enfermedades como diabetes, o enfermedades pulmonares que favorecen la prevalencia de que el virus sea más agresivo y más dañino.

Invitación

“La invitación a esta población es que redoble esfuerzos, que cuide su presión, que cuide su diabetes, el sobrepeso, la mala alimentación”, comentó.

En este escenario, recomendó a la población mantenerse hidratados ya que las altas temperaturas pueden generar enfermedades gastrointestinales, que combinadas con el covid pueden complicarse en extremo.