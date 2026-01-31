Vacunación Casa por Casa en 176 colonias

Para proteger a la población sobre el sarampión, que es una enfermedad altamente contagiosa y hasta mortal, la Secretaría de Salud de Chiapas mantiene desplegado el operativo de vacunación “Casa por Casa”, atendiendo a la población más vulnerable.

Las acciones se han traducido en la visita de por lo menos 175 colonias y dicha política pública ha llegado a 16 escuelas.

Personal de la Secretaría de Salud en la capital de Chiapas ha aplicado 13 mil 200 vacunas para prevenir el sarampión.

El despliegue comenzó desde hace varios días y un total de 90 brigadas de la Secretaría de Salud, los Servicios Públicos de Salud Imss-Bienestar y el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, son las que están haciendo los recorridos para prevenir la propagación del sarampión.

Recomendaciones

La Secretaría de Salud recomendó a las familias que, en caso de sospecha del virus en sus hijos e hijas, lo ideal es que no realicen la automedicación; al contrario, se debe llevar a una atención médica.

También se sugiere avisar de la situación a la escuela a la que acude el estudiante, y es importante evitar que salga para reducir el riesgo de posible contagio a otras personas.

Para prevenir la propagación del virus, la Secretaría de Salud (en coordinación con diversas instituciones) ha aplicado más de un millón de vacunas.

Prevención

Se ha reiterado que en aquellos casos donde niñas y niños presenten síntomas como fiebre, problemas respiratorios, conjuntivitis o sarpullido, es importante no acudir a la escuela para evitar la propagación del virus.

El sarampión es una enfermedad que puede provocar la muerte en la población, sin embargo, en otros casos las afectaciones se pueden extender a daños cerebrales, infecciones en el oído y hasta neumonía.

El bloqueo vacunal se mantiene activo en varias zonas de Chiapas, tomando en cuenta que hasta ahora el brote de la enfermedad no ha sido explosivo y tampoco se han confirmado muertes relacionadas con el virus.