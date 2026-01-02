Vacunación, clave para proteger al turismo

Con la mirada puesta en las próximas temporadas vacacionales de este 2026, la diputada Erika Mendoza, presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado de Chiapas, destacó el tema de las campañas de vacunación para frenar todo riesgo que pudiese haber para el sector, por los casos de sarampión.

"El gobernador del estado ha hecho un gran trabajo referente a los temas de salud, y yo creo que hay que invitar a toda la población a vacunarse, y hacer caso a todas las recomendaciones de salud", expresó.

Agregó que se trata de una enfermedad conocida y que puede atenderse con facilidad gracias a la prevención, un factor que, recalcó, también impacta en la imagen y la actividad turística del estado.

Respecto al futuro del sector, la diputada anticipó un año 2026 de consolidación. Mencionó que se encuentran trabajando en reformas a la Ley de Turismo estatal, con el objetivo de fortalecer la organización de los prestadores de servicios, garantizar la seguridad de los visitantes y dar mayor fortaleza al sector empresarial.

Destacó los avances y proyectos en infraestructura que sentarán las bases para el próximo año.

"Todos los proyectos relacionados en temas de promoción, las obras que se han iniciado como la ruta de las culturas o las nueva carreteras, son obras que van a ir poco a poco reforzando el turismo en Chiapas", expresó.

Mendoza resaltó que el estado ha ganado presencia tanto a nivel nacional como internacional, lo que exige y motiva una mayor profesionalización y capacitación continua de quienes integran la industria.

Frente a consultas sobre modelos de desarrollo territorial, como el caso de Villaflores, la diputada indicó que son temas que están siendo atendidos por las autoridades competentes, de quienes se esperarán los resultados y definiciones.

Al concluir la entrevista, con un mensaje navideño y de Año Nuevo, Erika Mendoza hizo una cordial invitación: "Visiten Chiapas y si salen unos días en familia, pues que sea conociendo nuestro estado".