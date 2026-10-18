Vacunación, mejor protección cuando viajas

De acuerdo con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), la vacunación es una de las estrategias más eficaces para prevenir enfermedades infecciosas durante los viajes, ayudando a proteger tanto la salud individual como la colectiva. Refiere que en un mundo cada vez más conectado, viajar no solo implica trasladarse entre destinos, sino también contribuir a la protección de la salud individual y colectiva.

Entre las enfermedades infecciosas que pueden prevenirse cuando se viaja se encuentran aquellas contra tétanos, difteria y tos ferina, sarampión, rubéola y parotiditis, varicela, hepatitis B, neumococo, influenza, covid-19 y el virus del papiloma humano (VPH).

Prevención, clave

Enfatiza que más allá de reducir contagios, la vacunación puede ayudar a prevenir muertes y complicaciones. El VPH es una enfermedad a la que poner especial atención, se estima que la mayoría de las personas sexualmente activas estarán expuestas al virus en algún momento de su vida. Además, es un factor de riesgo de algunos cánceres como el cáncer cervicouterino, de vulva, vagina, ano, boca y garganta. Generalmente este padecimiento no genera síntomas hasta que se desarrolla la enfermedad, por lo que la prevención es clave para reducir riesgos.

Jornada futbolera

Este año México recibió a miles de personas de diferentes países con motivo de la jornada futbolera, además de otros eventos, por eso la prevención de enfermedades cobra especial relevancia. La prevención es una responsabilidad compartida, cada acción que se toma para proteger la salud contribuye a proteger a las familias, compañeros de viaje y comunidades.

Tan solo en Chiapas se registraron ocho millones 853 mil 418 visitantes durante todo el 2024. En los primeros cinco meses de 2025, se recibieron tres millones 699 mil 524 de paseantes.