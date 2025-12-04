Vacunados más de 5.7 millones de personas

Debido a que los esquemas de vacunación estaban en alrededor del 30 %, ahora la administración estatal impulsó acciones que han permitido proteger a más de 5.7 millones de personas con programas de vacunación, enfatizó Miguel Ángel Palafox Palacios, subdirector de Programas Preventivos en la Secretaría de Salud.

Para alcanzar estos resultados, dijo, se reordenó el programa estatal de vacunación, se contrató a más personal para hacer la visita casa por casa y se intensificó la cobertura.

De los millones de vacunas que se han aplicado, alrededor de 1.5 millones se han destinado para proteger a menores de un año de edad.

Que la población acuda por las dosis que les hace falta, enfatizó, es clave para prevenir enfermedades en una temporada de alta movilidad, tanto de personas que saldrán de la entidad como de la cantidad de gentes que vendrán a Chiapas.

Cobertura

En algunas jurisdicciones se han alcanzado coberturas de entre 78 y hasta 85 por ciento, dependiendo de la dispersión poblacional.

Una de las prioridades de la actual administración se ha centrado en los menores de seis años, por la cantidad de esquemas de vacunación que se deben completar.

Las vacunas han ayudado a prevenir padecimientos relacionados con la hepatitis B, tuberculosis, sarampión, tos ferina, además de neumococo, poliomelitis, así como covid-19, rotavirus, paperas y hasta influenza.

El proceso de vacunación es permanente y en los puestos fijos (en las unidades de salud) de primer nivel de atención hay las dosis necesarias para atender a las personas.

En el caso del sarampión, remarcó, la vacunación es fundamental, debido a que está activo un alertamiento; en febrero se tuvo el primer caso en el país y con el paso de los meses llegó a Chiapas.

El regreso de las personas a la entidad y que trabajan en el Norte del país, detalló, provoca un recrudecimiento de la enfermedad que ha derivado en una transmisión a nivel local.

Todos los padecimientos que se pueden transmitir vía aérea, dijo Palafox Palacios, las personas deberían de implementar acciones preventivas y una de ellas es la vacunación.