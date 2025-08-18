Vacunan a mexicanos repatriados de EE.UU.

Más de un centenar de repatriados de Estados Unidos que arribaron a Tapachula en las últimas horas recibieron atención médica y el servicio de vacunación, informó la Jurisdicción Sanitaria VII.

En el Centro de Atención de Migrantes Repatriados (CAMR), el Servicio Nacional de Salud Pública, en el que participan todas las instituciones del sector, se encargan de brindar asistencia a los connacionales mediante consultas y se les otorgan medicamentos en caso necesario.

Tras arribar al aeropuerto internacional, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) los traslada al CAMR en donde son documentados y se les proporcionan alimentos, espacios para descansar y una tarjeta Bienestar con dos mil pesos para que puedan cubrir el pasaje para llegar a sus lugares de origen. Un requisito indispensable que dio la Jurisdicción Sanitaria, es el servicio médico y la vacunación para prevenir diversas enfermedades, entre ellas el sarampión.

El CAMR apuntó que continuará la coordinación entre todas las instituciones federales y estatales para brindarles un servicio de calidad, en el marco del programa México te Abraza.