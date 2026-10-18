Vacunarán a trabajadores agrícolas contra el sarampión

Miles de trabajadores agrícolas mexicanos y extranjeros serán vacunados contra el sarampión y enfermedades respiratorias, como la influenza y Covid, acordaron autoridades de Salud y la Asociación Agrícola de Productores de Plátano del Soconusco.

Más de 100 ranchos

Se indicó que las acciones abarcarán al menos 129 ranchos bananeros ubicados en los municipios de Tapachula, Acapetahua, Mazatán, Huehuetán, Suchiate y Frontera Hidalgo.

El presidente de la organización de productores, Eduardo Altúzar López; el coordinador de Atención Médica a Personas en Contexto de Movilidad de la Jurisdicción Sanitaria VII, David Jiménez; y el supervisor Médico del IMSS Bienestar, Macario Damián Hernández, establecieron que la finalidad es ampliar la cobertura de vacunación a trabajadores agrícolas y sus familias.

Se precisó que se pondrá énfasis en la prevención del sarampión y la aplicación de los esquemas correspondientes, para lo cual se establecerán las fechas de intervención en cada uno de los ejidos de la región.

Miles de manos laboran

En el cultivo del banano participan miles de trabajadores, tanto mexicanos como guatemaltecos y de otras nacionalidades, quienes serán inmunizados.

Durante la reunión también participó el presidente de la Unión de Ejidos de Suchiate, José Manuel Ovalle Sosa.