Vacúnate para evitar enfermedades virales

Con el comienzo de la temporada invernal, las autoridades en materia de Salud en Chiapas recordaron a la población la importancia de la vacunación, a fin de evitar la proliferación de enfermedades virales como la influenza, neumococo o el coronavirus.

La recomendación de acudir a la vacunación, es que para que puedan quedar protegidas las personas desde los seis meses hasta los 59 años de edad, sobre todo, quienes tienen algún padecimiento crónico, además de los adultos mayores o embarazadas.

Con lo antes señalado, se ha pedido a la población a que acudan a su espacio de salud mas cercano. La recomendación se ha mantenido en estas fechas de alta aglomeración por el tema del buen fin.

Disponibilidad de vacunas

La Secretaría de Salud detalló que hay disponibilidad de vacunas para los recién nacidos con la BCG y Hepatitis B. En el caso de sarampión, TDPA, hexavalente, hepatitis A y B, se aplican a menores de nueve años.

Los que se ubican entre 10 y 19 años se pueden vacunar para influenza, covid-19 y hepatitis B. Para 11 años se aplica la VPH.

La vacunación también se incluye en adultos que van de los 20 y hasta 59 años de edad, esto a través de las dosis dirigidas para la TDPA, coronavirus e influenza. Aplica un tema similar para mayores de 60 años con el agregado del neumococo.

La atención, informó la Secretaría de Salud, se debe priorizar a menores de cinco años o mayores de 60. Es importante observar algunos síntomas relacionados dificultad para respirar, dolor de pecho, labios azulados, ronroneo en el pecho o debilidad extrema.

Dentro de las recomendaciones aparecen: que las personas tengan actualizados sus esquemas de vacunación; en caso de que los niños o niñas están enfermos, no se deben mandar a la escuela para evitar contagios. También es importante abrigarse de forma correcta.