Valentina Ruiz Alfaro hace historia en el ajedrez

Villaflores escribió una página histórica en el ajedrez con la participación de sus representantes en la Gimnasiada Nacional de Puebla, donde por primera vez el municipio consiguió el pase a un torneo internacional. Se trata de Valentina Ruiz Alfaro, quién obtuvo el 4º lugar nacional en su categoría y representará a México en el Torneo Internacional de Colombia, frente a los mejores exponentes de toda América.

Esfuerzo

Junto a Valentina también compitieron Mauricio Macías Arroyo, Emiliano Cicerón Macías Arroyo y Eiza Zuarth de Jesús, quienes con disciplina y entrega dejaron en alto el nombre de Villaflores. Este resultado es fruto de un trabajo iniciado hace tres años con el taller de verano de ajedrez, que en los últimos dos meses llevó a los niños a entrenar hasta ocho horas diarias, incluso fines de semana, mostrando su pasión por este deporte.

El logro no habría sido posible sin el apoyo incondicional de los padres de familia y el respaldo de la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, quienes fueron clave para que este sueño deportivo se convirtiera en realidad. “Este resultado es una lección para cada ajedrecista: soñar en grande es posible y con disciplina se puede lograr”, resaltaron los impulsores de la disciplina en el municipio.