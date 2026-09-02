Valeria Rosales arranca “Impulso Escolar”

En la escuela primaria “Narciso Mendoza”, del ejido Guadalupe Victoria, la alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, acompañada de la presidenta del DIF Municipal, Margarita Sarmiento Tovilla, y del subdirector del plantel, José Alfredo Sea Balcázar, puso en marcha la entrega del programa “Impulso Escolar” en el municipio.

En esta primera jornada se entregaron 518 paquetes escolares, mientras que el programa beneficiará a cinco mil 500 niñas y niños de escuelas primarias, principalmente de las comunidades rurales de Villaflores. Los paquetes incluyen mochila, tenis y útiles escolares, que serán de gran apoyo para que las y los estudiantes inicien el nuevo ciclo escolar con las herramientas necesarias para continuar con su formación.

Es un impulso

La alcaldesa destacó que este programa representa un impulso a la educación y también un apoyo a la economía de las familias. Asimismo, envió un saludo y agradecimiento al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por su respaldo y gestión para hacer posibles estos apoyos, que contribuyen a que las niñas y los niños cuenten con mejores condiciones para su aprovechamiento escolar.