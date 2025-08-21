Valeria Rosales convive con ajedrecistas

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales, recibió en su oficina a los ajedrecistas Mauricio Macías Arroyo, Valentina Ruiz Alfaro, Emiliano Cicerón Macías Arroyo y Eiza Zuarth de Jesús, originarios de Villaflores, quienes forman parte de la delegación que representará al estado de Chiapas en la Gimnasiada Nacional 2025, a celebrarse en Puebla del 20 al 23 de agosto. Durante el encuentro, las y los jóvenes entregaron a la alcaldesa un reconocimiento en agradecimiento al respaldo que brinda a la promoción y fomento del ajedrez en el municipio.