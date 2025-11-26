Valeria Rosales culmina entrega de Impulso Escolar

La alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento y su equipo de trabajo culminaron la entrega del programa Impulso Escolar, mediante el cual se otorgaron cinco mil paquetes de mochilas con útiles escolares y tenis a alumnas y alumnos de 62 escuelas primarias del municipio.

Durante el periodo de entrega, la alcaldesa recorrió los ejidos para otorgar los apoyos de manera directa a la niñez de Villaflores, impulsando su educación, promoviendo la asistencia escolar y generando un importante ahorro a las familias en la compra de mochilas y calzado escolar.

En la última gira de trabajo se entregaron 187 kits en la escuela Ignacio Manuel Altamirano; 96 en la escuela Arturo Chanona Castellanos, del ejido Horizonte; y 37 en la escuela Emiliano Zapata Salazar, del ejido Espinal Buenavista.

Valeria Rosales agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, cuyo apoyo hizo posible la implementación de este programa en beneficio de la niñez villaflorense.