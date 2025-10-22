Valeria Rosales encabeza arranque de Créditos Solidarios en Chiapas

En el patio del Ayuntamiento de Villaflores, la presidenta municipal Valeria Rosales Sarmiento y la gerente general de la Financiera para el Bienestar en Chiapas, Cristian Ivonne García Martínez, encabezaron el arranque estatal del programa Créditos Solidarios para el Bienestar, iniciativa que impulsa la economía de los sectores más vulnerables de la sociedad.

En su mensaje, Valeria Rosales destacó que gracias al apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al respaldo del gobernador, emprendedoras y emprendedores reciben hoy un apoyo que fortalecerá sus negocios.

Exhortó a las y los beneficiarios a ser responsables y puntuales en sus pagos, así como a fomentar la educación financiera, subrayando la importancia de aprovechar este beneficio.

Asimismo, celebró que en Villaflores se entreguen 107 créditos, con lo que inicia en el municipio la implementación del programa en Chiapas.

Por su parte, Cristian Ivonne García Martínez agradeció el apoyo brindado por el Ayuntamiento de Villaflores para la realización del evento, e informó que el programa contempla la entrega de dos mil 20 créditos en todo el estado, por un monto total de 27 millones 410 mil pesos, de los cuales 107 créditos, equivalentes a un millón 835 mil 410 pesos, corresponden al municipio de Villaflores.