Valeria Rosales encabeza reunión del Copladem

Con la presencia de los presidentes de los 140 Comités de Participación Social para el Desarrollo Municipal (Copladem) del municipio de Villaflores, la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento encabezó la reunión plenaria del organismo.

En su mensaje, destacó que su gobierno tiene como principio fundamental realizar obras de acuerdo con las prioridades y necesidades reales de las comunidades, subrayó que Villaflores trabaja en estricto apego a los planes de desarrollo nacional y estatal, en coordinación con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

Obras aprobadas

Durante el evento se presentaron para su validación las obras aprobadas por los comités municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2026, mismas que serán ejecutadas próximamente en todas las localidades del municipio.

Acompañada por el síndico, regidores, funcionarios municipales y la delegada de la Contraloria Social Regional Villaflores y secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, María Victoria Chacón Bautista, la presidenta municipal reiteró su compromiso de dar seguimiento puntual a cada una de las obras, escuchando y atendiendo las verdaderas demandas de la población.