Valeria Rosales entrega 5 calles en Domingo Chanona

Acompañada por el comisariado ejidal de Doctor Domingo Chanona, Alfonso Velázquez; el agente municipal Limber Cruz; y vecinos del barrio Buenos Aires, la presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de cinco calles, que en conjunto suman dos mil 500 metros cuadrados, beneficiando directamente a las familias de la comunidad.

Durante el acto, la alcaldesa destacó el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, gracias al cual se han construido numerosas vialidades que brindan mayor seguridad y una mejor imagen urbana, tanto en la cabecera como en los ejidos. Los vecinos, por su parte, agradecieron la atención a estas calles que permanecieron en abandono por años y hoy representan un beneficio tangible para la comunidad.