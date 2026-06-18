Valeria Rosales entrega aves de traspatio

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, encabezó en el ejido Jesús M. Garza la segunda entrega del Programa de Aves de Traspatio para Familias Productivas, beneficiando a 1500 mujeres de comunidades rurales y de la cabecera municipal con paquetes de 10 aves cada una. En el evento estuvo acompañada por la presidenta del DIF Municipal, Margarita Sarmiento Tovilla, la comisariada ejidal, Adela Ruiz Borraz, así como por mujeres provenientes de El Portillo, Calzada Larga, Poblado San Antonio y las rancherías Guaymas, La Ciénaga y Nuevo León.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que, gracias al impulso y respaldo que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar brinda a Villaflores, continúan llegando apoyos que fortalecen la economía familiar y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las mujeres. Asimismo, reconoció la unidad y organización de las habitantes de Jesús M Garza, quienes trabajan intensamente para asegurar el desarrollo de la comunidad.