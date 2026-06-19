Valeria Rosales entrega aves de traspatio

En el domo de la Real Academia de Villaflores, la presidenta municipal Valeria Rosales Sarmiento encabezó la entrega de aves de traspatio a dos mil 500 mujeres de la cabecera municipal y de los ejidos de Villaflores, Francisco Villa, Heriberto Jara, así como de las riberas Horizonte y El Porvenir, además de las rancherías San Joselito Alcaparrosa, Altamira, Miguel Hidalgo y Los Comalitos.

Durante el evento, la alcaldesa destacó que en esta Nueva ERA su administración trabaja de la mano con el gobernador Eduardo Ramírez para impulsar acciones que fortalezcan el desarrollo y bienestar de las mujeres villaflorenses.

Programa

Señaló que este programa cumple el compromiso de brindar apoyos directos que contribuyen a mejorar la alimentación familiar y la economía de los hogares.

Valeria Rosales subrayó que la entrega de aves representa una herramienta productiva para miles de beneficiarias, ya que les permite obtener alimentos para el autoconsumo y, en muchos casos, generar ingresos adicionales mediante la venta de huevo y carne. Añadió que estos apoyos favorecen el crecimiento de las unidades de producción familiar y fortalecen la economía de las comunidades rurales del municipio.