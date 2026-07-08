Valeria Rosales entrega aves de traspatio

En el ejido Los Ángeles, en la zona sierra de Villaflores, la presidenta municipal Valeria Rosales Sarmiento, acompañada por la presidenta del DIF Municipal, Margarita Sarmiento Tovilla, encabezó la entrega de aves de traspatio a familias productivas, como parte de un programa que impulsa la economía de las mujeres y fortalece la seguridad alimentaria.

Ejidos beneficiados

En esta entrega se benefició a 550 mujeres de los ejidos Los Ángeles, California, El Paraíso, Nueva Independencia, Monte Sinaí, Tres Picos, El Triunfo, Los Laureles, Tierra y Libertad, Nueva Libertad y Viva Chiapas. Este programa llegará a más de 13 mil mujeres de comunidades rurales de Villaflores mediante el establecimiento de granjas familiares.

Valeria Rosales destacó que estas acciones son posibles gracias al trabajo coordinado con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y afirmó que los apoyos contribuyen a fortalecer la economía familiar y a generar mayores oportunidades para las mujeres del municipio.