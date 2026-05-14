Valeria Rosales entrega bolsas de semilla certificadas

En la explanada de la feria de Villaflores, el secretario del Campo, Marco Antonio Barba, en representación del gobernador Eduardo Ramírez y la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, encabezaron la entrega de semilla certificada de maíz para más de 12 mil productores de las distintas comunidades y ejidos del municipio de Villaflores.

Una inversión importante

La alcaldesa Valeria Rosales agradeció la presencia de los productores y destacó que su administración continuará impulsando acciones que beneficien directamente a las familias del campo.

Señaló que la entrega de semilla certificada Pioneer representa una inversión importante para mejorar las cosechas y la economía rural, además de anunciar que próximamente se realizará la entrega de semilla dirigida a mujeres productoras y fertilizante para complementar los apoyos al sector agrícola.

Comprometido con el campo

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de quien dijo es un mandatario cercano a la gente y comprometido con el fortalecimiento del campo chiapaneco. Reiteró que el trabajo coordinado entre el gobierno estatal y municipal ha permitido acercar más beneficios a los productores de Villaflores.

Por su parte, Marco Antonio Barba afirmó que Villaflores es uno de los municipios que más apoyo directo brinda a los campesinos, resaltando el esfuerzo conjunto entre el gobierno estatal y el Ayuntamiento. Posteriormente se realizó de manera ordenada la entrega de las bolsas de semilla certificada de maíz, donde productores beneficiados expresaron su agradecimiento y señalaron que la semilla Pioneer es reconocida por su calidad y por garantizar mejores resultados en las cosechas.