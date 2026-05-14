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ChiapasMirador 4

Valeria Rosales entrega bolsas de semilla certificadas

Mayo 14 del 2026
Destacaron que Villaflores es uno de los municipios que más apoyo brinda al campo. Cortesía
Destacaron que Villaflores es uno de los municipios que más apoyo brinda al campo. Cortesía

En la explanada de la feria de Villaflores, el secretario del Campo, Marco Antonio Barba, en representación del gobernador Eduardo Ramírez y la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, encabezaron la entrega de semilla certificada de maíz para más de 12 mil productores de las distintas comunidades y ejidos del municipio de Villaflores.

Una inversión importante

La alcaldesa Valeria Rosales agradeció la presencia de los productores y destacó que su administración continuará impulsando acciones que beneficien directamente a las familias del campo.

Señaló que la entrega de semilla certificada Pioneer representa una inversión importante para mejorar las cosechas y la economía rural, además de anunciar que próximamente se realizará la entrega de semilla dirigida a mujeres productoras y fertilizante para complementar los apoyos al sector agrícola.

Comprometido con el campo

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de quien dijo es un mandatario cercano a la gente y comprometido con el fortalecimiento del campo chiapaneco. Reiteró que el trabajo coordinado entre el gobierno estatal y municipal ha permitido acercar más beneficios a los productores de Villaflores.

Por su parte, Marco Antonio Barba afirmó que Villaflores es uno de los municipios que más apoyo directo brinda a los campesinos, resaltando el esfuerzo conjunto entre el gobierno estatal y el Ayuntamiento. Posteriormente se realizó de manera ordenada la entrega de las bolsas de semilla certificada de maíz, donde productores beneficiados expresaron su agradecimiento y señalaron que la semilla Pioneer es reconocida por su calidad y por garantizar mejores resultados en las cosechas.

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