Valeria Rosales entrega calle en el barrio Almacenes

En compañía de vecinas y vecinos del barrio Almacenes, la alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, junto a la presidenta del DIF municipal, Margarita Sarmiento Tovilla y vecinos, inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la 4ª Sur, entre 11ª y 12ª Poniente, obra que incluye red de drenaje sanitario y conexiones domiciliarias de agua potable.

La presidenta municipal destacó que gracias a la gestión realizada por los habitantes del barrio fue posible concretar esta obra que beneficia a más de seis mil personas que transitan diariamente por la vialidad, la cual se encontraba en malas condiciones.