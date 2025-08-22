Valeria Rosales entrega calles pavimentadas

La alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de tres calles en el ejido Cuauhtémoc, acompañada de familias y vecinos de la colonia, así como del comisariado ejidal Manuel Jiménez y Rafael López Toalá, presidente del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem).

Discurso

En su mensaje, Rosales Sarmiento destacó que en Villaflores se están construyendo obras de calidad con sentido humanista, siguiendo la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha pedido atender de manera directa las demandas de la población. Asimismo, agradeció el respaldo del mandatario estatal para que los recursos lleguen en tiempo y forma, lo que permite que las obras se realicen sin contratiempos.

La obra consistió en la construcción de un muro de contención y la pavimentación de 400 metros lineales con concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor, trabajos que transforman la movilidad en la zona. Con estas nuevas vialidades, la comunidad ahora cuenta con calles seguras y transitables tanto para peatones como para vehículos, respondiendo a una de las principales necesidades de los habitantes.