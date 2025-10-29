Valeria Rosales entrega desayunos escolares

Con la presencia de representantes de los comités de desayunos escolares, directivos de planteles educativos y la delegada regional del DIF, Rosario Guadalupe Pérez Espinosa, la presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, y la presidenta del DIF Municipal, Margarita Sarmiento Tovilla, encabezaron la entrega de desayunos escolares correspondientes al trimestre octubre-noviembre-diciembre.

En su mensaje, la alcaldesa Valeria Rosales destacó que el objetivo del programa es garantizar que las niñas y los niños del municipio cuenten con una alimentación sana y equilibrada.

“Agradezco al gobernador, doctor Eduardo Ramírez, y a su esposa, Sofía Espinoza, quienes no nos dejan solos en la tarea de fortalecer la formación y nutrición de todos los alumnos de las diferentes escuelas de nuestro municipio”, expresó.

Durante este periodo, el programa benefició a 254 escuelas, atendiendo a 25 mil 615 niñas y niños, lo que representa la entrega de un millón 75 mil 830 desayunos calientes. Con estas acciones, el Ayuntamiento de Villaflores y el DIF Municipal refrendan su compromiso de fortalecer la seguridad alimentaria y promover el bienestar de la niñez villaflorense.