Valeria Rosales entrega domo y cancha en ejido Villahermosa

Acompañada por el comisariado ejidal, David Gabriel Mandujano, y el agente municipal, Antonio Hernández Aguilar, la presidenta municipal de Villaflores Valeria Rosales Sarmiento inauguró un domo con cancha deportiva en la comunidad de Villahermosa. La nueva infraestructura cuenta con tableros de acrílico profesionales, porterías de futbol rápido y luminarias, lo que permitirá realizar actividades deportivas y recreativas en mejores condiciones.

Durante su mensaje, Valeria Rosales destacó que su gobierno impulsa con firmeza el deporte y la construcción de espacios dignos que fortalecen la integración social. “Esta obra da un realce a la comunidad, ya que ahora cuentan con un lugar adecuado para realizar reuniones, eventos deportivos, culturales y sociales”.

Subrayó que de la mano del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, su administración continuará promoviendo obras públicas de calidad que mejoren la vida de las familias villaflorenses.

Por su parte, las y los habitantes agradecieron la entrega de esta importante obra, señalando que representa un beneficio directo para jóvenes, niñas y niños de la comunidad.