Valeria Rosales entrega Impulso Escolar

La alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, realizó una intensa gira de trabajo por los ejidos del bajío, donde entregó mochilas, tenis y útiles escolares a 660 niñas y niños de diversas escuelas, como parte del programa Impulso Escolar que beneficiará a 5 mil 500 niñas y niñas del municipio.

En cada comunidad estuvo acompañada por autoridades ejidales, directoras y directores de escuelas, personal docente y madres y padres de familia de los beneficiados. Destacó que este programa impulsa la educación de los estudiantes y contribuye a la economía de las familias, gracias al apoyo y respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien impulsa un gobierno cercano a la gente.

Escuelas beneficiadas

En esta jornada fueron beneficiados alumnos de las escuelas primarias: Ángel Albino Corzo, de la ranchería Miguel Hidalgo, escuela primaria Ignacio Zaragoza, del ejido Ignacio Zaragoza, escuela primaria Belisario Domínguez Palencia, del ejido Cuauhtémoc, escuela primaria Ignacio Allende, del ejido 16 de Septiembre.