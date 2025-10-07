﻿﻿
Valeria Rosales entrega incentivos escolares

Octubre 07 del 2025
Valeria Rosales destacó que esta iniciativa busca brindar apoyo directo a las familias y fomentar la permanencia escolar. CP
La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, encabezó una gira de trabajo por diversos ejidos del municipio, donde realizó la entrega de mochilas, útiles escolares y tenis a 190 niñas y niños de escuelas primarias de tres comunidades indígenas: Nueva Palestina, Nuevo Horizonte, San Pedrito, así como Progreso Agrario y Cristóbal Obregón.

Valeria Rosales destacó que esta iniciativa surgió al constatar durante sus recorridos que alumnos asisten a clases sin mochila o incluso sin calzado adecuado. Por ello, a propuesta suya, el Ayuntamiento puso en marcha el programa “Impulso Escolar”, con el propósito de brindar apoyo directo a las familias y fomentar la permanencia escolar.

La alcaldesa subrayó que, en coordinación con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se continúa recorriendo las comunidades para llevar los apoyos de manera directa, transparente y sin intermediarios, reafirmando el compromiso de su administración con la educación y el bienestar de la niñez villaflorense.

