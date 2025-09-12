Valeria Rosales entrega kits de Chiapas Puede

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, encabezó la entrega de kits para asesores del programa Chiapas Puede, acción que beneficia a más de mil educandos que no saben leer ni escribir, y que reciben el acompañamiento de más de 70 asesores comprometidos en erradicar el analfabetismo en el municipio.

En su mensaje, la alcaldesa destacó que este trabajo se realiza de manera coordinada y subrayó la importancia de que el beneficio llegue a personas que realmente no saben leer y escribir; con el objetivo de cumplir el propósito de alfabetizar y no únicamente generar cifras.

Reconoció además que el esfuerzo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar es considerado un ejemplo a nivel nacional, y aseguró que, trabajando en unidad, se lograrán resultados reflejados en más ciudadanos plenamente alfabetizados.