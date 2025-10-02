Valeria Rosales entrega mochilas a niñas y niños

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, realizó una gira de trabajo para llevar el programa Impulso Escolar donde encabezó la entrega de mochilas, útiles escolares y tenis a 473 niñas y niños de las escuelas primarias: Lázaro Cárdenas del Río del ejido Ricardo Flores Magón, Josefa Ortiz de Domínguez del ejido 30 de Noviembre, Articulo 27 del ejido Agrónomos Mexicanos, y Fray Matías Antonio de Córdova y Ordóñez del ejido Libertad Melchor Ocampo.

Reconocen apoyos

En cada comunidad, Valeria Rosales y personal de Ayuntamiento fueron recibidos por autoridades ejidales, maestras, maestros y padres de familia, quienes reconocieron este apoyo inédito en Villaflores, que impulsa de manera directa la educación de la niñez y al mismo tiempo contribuye a la economía de las familias. La alcaldesa destacó que este beneficio llega gracias al respaldo del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha refrendado su compromiso con la educación de Chiapas.