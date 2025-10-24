Valeria Rosales entrega mochilas y tenis a niñez

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, continúa respaldando a la niñez, especialmente a las y los estudiantes de las comunidades rurales, mediante la entrega de mochilas, útiles escolares y tenis como parte del programa “Impulso Escolar”, que en su totalidad beneficiará a cinco mil 500 niñas y niños del municipio.

Durante su gira de trabajo, la alcaldesa acompañada de su equipo realizó la entrega de estos apoyos en escuelas primarias de los ejidos Villahermosa, Niquidambar, Úrsulo Galván, Joaquín Miguel Gutiérrez y Doctor Domingo Chanona, donde 637 niñas y niños recibieron sus mochilas y zapatos escolares, acompañados por padres de familia y maestros.

Valeria Rosales destacó que este programa ha sido un éxito, ya que por primera vez llega de manera directa a la niñez de las comunidades rurales, impulsando su educación y fomentando la asistencia a la escuela.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, a quien agradeció por mantener una gestión cercana a la gente y por su compromiso con las necesidades de los distintos sectores sociales del estado de Chiapas.