Valeria Rosales entrega paquetes de aves a mujeres

La alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, fue recibida por mujeres de los ejidos Benito Juárez, Unión y Progreso, así como de las rancherías El Triunfo, Las Tunas, San Antolín y Esterlina, para encabezar la segunda entrega del programa de Aves de Traspatio para Familias Productivas.

Durante el evento, realizó la entrega de mil paquetes de 10 aves cada uno, con el objetivo de fortalecer la economía familiar y fomentar proyectos productivos encabezados por mujeres.

Granjas familiares

Valeria Rosales destacó que este programa contribuye al desarrollo económico de las beneficiarias, permitiéndoles establecer pequeñas granjas familiares que generen alimento e ingresos adicionales.

Asimismo, señaló que esta acción se suma a la reciente entrega de maíz para mujeres productoras y agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con quien, dijo, se mantiene una estrecha coordinación para impulsar programas que beneficien a las familias de Villaflores y de todo Chiapas.