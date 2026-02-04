Valeria Rosales entrega parque en Los Ángeles

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, acompañada de autoridades ejidales, habitantes de la comunidad y representantes del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem), inauguró la remodelación del parque del ejido Los Ángeles, donde realizó el corte del listón inaugural. El espacio fue entregado completamente rehabilitado con piso de cantera, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, cancha de futbol rápido, baños públicos, bancas, cestos de basura, áreas verdes, luminarias con postes, así como la remodelación del domo y el kiosco.

Durante su mensaje, Valeria Rosales destacó que gracias al trabajo coordinado con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar se han logrado importantes obras y beneficios para los ejidos del municipio de Villaflores, reafirmando el compromiso de su administración de seguir impulsando espacios dignos que fomenten la convivencia familiar, el deporte y el bienestar de las comunidades rurales.