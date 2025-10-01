Valeria Rosales entrega parque remodelado

Después de varias décadas sin recibir atención, el parque Central del ejido Jesús M. Garza fue completamente remodelado y entregado a las familias por la presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento.

Vecinos y autoridades ejidales coincidieron en que esta obra era una de las principales demandas de la comunidad, por lo que su rehabilitación representa un cambio significativo para el ejido.

Acompañada de familias y de la comisariada ejidal Adela Ruiz Borraz, la alcaldesa inauguró el parque, que ahora cuenta con piso de cantera, juegos infantiles, luminarias, bancas, barandales nuevos, kiosco remodelado, cestos de basura y jardines renovados.

Durante el evento, Valeria Rosales destacó que estas acciones buscan brindar espacios seguros y de recreación para la niñez y las familias, subrayando que todo es posible gracias al trabajo coordinado con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con quien comparte el compromiso de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Villaflores.