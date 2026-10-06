Valeria Rosales entrega útiles en Juárez y La Garza

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, acompañada por autoridades ejidales de Jesús M. Garza y Benito Juárez, visitó las escuelas Manuel Acuña Narro, Jesús M. Garza, y Plan de Ayala, donde realizó la entrega de mochilas con útiles escolares y tenis blancos como parte del programa “Impulso Escolar”, que este año beneficiará a 5 mil 500 niñas y niños de escuelas del municipio.

Bienvenida

La alcaldesa fue recibida por las niñas y los niños, así como padres de familia y docentes, donde comentó que este programa fue creado para apoyar directamente la economía de las familias y, al mismo tiempo, contribuir a que las y los estudiantes cuenten con lo necesario para continuar con su formación y permanezcan en las aulas.

Durante su recorrido por las escuelas de Villaflores, Valeria Rosales destacó el entusiasmo de la niñez y reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, cuyo apoyo ha sido fundamental para hacer posible la entrega de estos programas. Afirmó que, trabajando de la mano con las comunidades, se construyen mejores oportunidades para las familias y se impulsa la prosperidad del municipio y sus ejidos.