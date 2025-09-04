Valeria Rosales entrega vialidad en la colonia Manuel Velasco Siles

La alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, entregó una nueva vialidad en la colonia Manuel Velasco Siles, al norte poniente de la ciudad, acompañada de vecinos y representantes del Copladem. Durante el acto, agradeció el esfuerzo y la colaboración de la comunidad para hacer posible esta obra que mejora la movilidad en la zona. MdeR / CP

"Seguimos entregando calles en Villaflores, siguiendo la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez de construir obras de calidad que permitan una mejor vialidad y seguridad para los habitantes. Hoy entregamos una pavimentación de 102 metros lineales y 5 metros de ancho", señaló la alcaldesa, al reafirmar su compromiso de mantener un gobierno cercano a la gente.